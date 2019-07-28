ФОТО | Тяжелое ДТП в Йыгевамаа: погиб 47-летний мотоциклист

По предварительным данным, мотоцикл вылетел с проезжей части. Водитель — 47-летний мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия. 51-летняя пассажирка доставлена в больницу, она находится в тяжелом состоянии.

По словам оперативного дежурного Лыунаской префектуры Арго Турба, пока еще рано говорить о причине, по которой мотоциклист съехал с проезжей части и скорости на которой он ехал.

У водителя мотоцикла были водительские права соответствующей категории. На водителе был шлем, к сожалению, пассажирка была без шлема.

На отрезке, где произошла авария, максимально разрешенная скорость 50 километров в час. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, выяснит судмедэкспертиза.