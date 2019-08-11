11.08.2019, 08:49
ФОТО | Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: Есть погибший, двух мужчин доставили в больницу
Как сообщила полиция, ночью в 1:33 на шоссе Таллинн-Нарва возле деревни Солдина произошло тяжелое ДТП. В аварии погибла молодая женщина, двое мужчины были доставлены в больницу.
Как известно, на 208 километре автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу.
В машине было три человека, все они получили травмы. За рулем был 35-летний мужчина. Он и 42-летний мужчина были доставлены в больницу. 27-летняя пассажирка погибла в машине скорой помощи.
Был ли 35-летний водитель пьян — выяснит экспертиза.
Было начато уголовное делопроизводство.
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