ФОТО | Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: Есть погибший, двух мужчин доставили в больницу

Как известно, на 208 километре автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

В машине было три человека, все они получили травмы. За рулем был 35-летний мужчина. Он и 42-летний мужчина были доставлены в больницу. 27-летняя пассажирка погибла в машине скорой помощи.

Был ли 35-летний водитель пьян — выяснит экспертиза.

Было начато уголовное делопроизводство.