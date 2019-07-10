10.07.2019, 14:00

ФОТО | Тяжелая авария: в столкновении грузовика и мотороллера погиб человек

 (8)
rus.delfi.ee
EST 14
Tartumaal hukkus mopeedijuht
Tartumaal hukkus mopeedijuhtFoto: Politsei- ja Piirivalveamet

Сегодня в 13:15 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на 7 км шоссе Юлпре-Куре в волости Элва.

По предварительным данным, там столкнулись грузовой автомобиль Ford и мотороллер. Водитель последнего от полученных травм скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: