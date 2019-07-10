10.07.2019, 14:00
ФОТО | Тяжелая авария: в столкновении грузовика и мотороллера погиб человек(8)
Сегодня в 13:15 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на 7 км шоссе Юлпре-Куре в волости Элва.
Сегодня в 13:15 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на 7 км шоссе Юлпре-Куре в волости Элва.
По предварительным данным, там столкнулись грузовой автомобиль Ford и мотороллер. Водитель последнего от полученных травм скончался на месте.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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