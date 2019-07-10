ФОТО | Тяжелая авария: в столкновении грузовика и мотороллера погиб человек

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Tartumaal hukkus mopeedijuht Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

Сегодня в 13:15 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на 7 км шоссе Юлпре-Куре в волости Элва.