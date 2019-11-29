ФОТО: Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Нарва: одного человека пришлось вырезать из машины

По предварительным данным, водитель ехавшего в сторону Таллинна Mercedes-Benz в зоне проведения дорожных работ на 78 км шоссе в деревне Лийгусте отклонился на встречную полосу, снес несколько дорожных знаков, после чего врезался в двигавшийся в сторону Раквере автомобиль Škoda.

Столкновение оказалось настолько сильным, что для вызволения водителя Škoda из кабины пришлось использовать гидравлические устройства.

Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу.

Точные причины аварии выясняются. Мог ли быть водитель Mercedes пьян, станет известно после получения результатов экспертизы.

В автомобиле Škoda находился еще один человек, который не пострадал. А вот ехавший вместе с хозяином в Mercedes семимесячной щенок настолько испугался случившегося, что убежал в лес, где его не могли поймать несколько часов.