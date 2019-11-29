ФОТО: Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Нарва: одного человека пришлось вырезать из машины
Вчера в 22:30 на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой пострадали два человека.
Вчера в 22:30 на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой пострадали два человека.
По предварительным данным, водитель ехавшего в сторону Таллинна Mercedes-Benz в зоне проведения дорожных работ на 78 км шоссе в деревне Лийгусте отклонился на встречную полосу, снес несколько дорожных знаков, после чего врезался в двигавшийся в сторону Раквере автомобиль Škoda.
Столкновение оказалось настолько сильным, что для вызволения водителя Škoda из кабины пришлось использовать гидравлические устройства.
Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу.
Точные причины аварии выясняются. Мог ли быть водитель Mercedese пьян, станет известно после получения результатов экспертизы.
В автомобиле Škoda находился еще один человек, который не пострадал. А вот ехавший вместе с хозяином в Mercedes семимесячной щенок настолько испугался случившегося, что убежал в лес, где его не могли поймать несколько часов.
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