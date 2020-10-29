ФОТО | Трагедия в Вильянди: погибшие в пожаре пытались сами потушить огонь, но оказались в западне

Спасатели получили информацию, что в горящем здании могут находиться два человека и тут же начали искать пострадавших. Они обнаружили, что вначале жильцы, видимо, пытались сами потушить пожар, но им это не удалось. К сожалению, из горящего дома они выбраться не смогли.

Пожилые мужчины и женщина погибли в пожаре. Когда спасатели вынесли их тела из горящего дома, помочь им уже не удалось.

Пожар был взят под контроль в 23:03 и окончательно потушен в 2:44. Предварительная причина пожара — неполадке в электроприборе или электропроводке.

Спасатели предупреждают, что разгоревшийся пожар распространяется по помещениям за считанные минуты, поэтому спастись от жара и дыма становится очень сложно. При достаточном притоке воздуха температура в горящем помещении за три минуты достигает 300 градусов. Плохое состояние здоровья и преклонный возраст еще больше снижает шансы выбраться из пожара

В текущем году в пожарах в Эстонии погибли 28 человек, в прошлом — 43.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.