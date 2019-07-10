ФОТО | Трагедия в Пыльтсамаа: органист спрыгнул с церковной колокольни

Органист прихода Нигулисте в Пыльтсамаа спрыгнул сегодня с церковной колокольни вниз.
Трагический случай произошел примерно в 10 часов утра.
По имеющейся у Delfi информации, речь идет о самоубийстве.
Музыкант был членом прихода с 1989 года.
Органист прихода Нигулисте в Пыльтсамаа спрыгнул сегодня с церковной колокольни вниз.
Трагический случай произошел примерно в 10 часов утра.
По имеющейся у Delfi информации, речь идет о самоубийстве.
Музыкант был членом прихода с 1989 года.
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