10.07.2019, 18:40

ФОТО | Трагедия в Пыльтсамаа: органист спрыгнул с церковной колокольни

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rus.delfi.ee
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Galerii: 9 pilti
Põltsamaa kirik Foto: Delfi lugeja

Органист прихода Нигулисте в Пыльтсамаа спрыгнул сегодня с церковной колокольни вниз.

Трагический случай произошел примерно в 10 часов утра.

По имеющейся у Delfi информации, речь идет о самоубийстве.

Музыкант был членом прихода с 1989 года.

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