ФОТО | Трагедия на охоте: автомобиль провалился в пруд, погибли мужчина и две собаки(1)
Утром около 10 часов обнаружили, что в Рапламаа поблизости от деревни Хейда автомобиль провалился в пруд.
Утром около 10 часов обнаружили, что в Рапламаа поблизости от деревни Хейда автомобиль провалился в пруд.
Речь идет об уединенном месте, и водоем, куда провалилась машина, расположен между рекой Кейла и лесом. Первоначальный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.
По первоначальным данным, несчастье могло произойти еще вчера вечером, потому что тогда, как утверждается, был последний контакт с владельцем автомобиля. Мужчина перед случившимся был на охоте и ждал у леса кабанов. Почему машина скатилась с берега, пока неясно.
Помимо мужчины погибли две охотничьих собаки, которые оказались в ловушке в тонущем автомобиле.
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