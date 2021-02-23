ФОТО | Трагедия на охоте: автомобиль провалился в пруд, погибли мужчина и две собаки

Речь идет об уединенном месте, и водоем, куда провалилась машина, расположен между рекой Кейла и лесом. Первоначальный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.

По первоначальным данным, несчастье могло произойти еще вчера вечером, потому что тогда, как утверждается, был последний контакт с владельцем автомобиля. Мужчина перед случившимся был на охоте и ждал у леса кабанов. Почему машина скатилась с берега, пока неясно.

Помимо мужчины погибли две охотничьих собаки, которые оказались в ловушке в тонущем автомобиле.

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