23.02.2021, 13:54

ФОТО | Трагедия на охоте: автомобиль провалился в пруд, погибли мужчина и две собаки

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Liiklusõnnetus Raplamaal Foto: Siim Solman

Утром около 10 часов обнаружили, что в Рапламаа поблизости от деревни Хейда автомобиль провалился в пруд.

Речь идет об уединенном месте, и водоем, куда провалилась машина, расположен между рекой Кейла и лесом. Первоначальный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.

По первоначальным данным, несчастье могло произойти еще вчера вечером, потому что тогда, как утверждается, был последний контакт с владельцем автомобиля. Мужчина перед случившимся был на охоте и ждал у леса кабанов. Почему машина скатилась с берега, пока неясно.

Помимо мужчины погибли две охотничьих собаки, которые оказались в ловушке в тонущем автомобиле.

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