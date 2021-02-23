ФОТО | Трагедия на охоте: автомобиль провалился в пруд, погибли мужчина и две собаки

Речь идет об уединенном месте, и водоем, куда провалилась машина, расположен между рекой Кейла и лесом. Первоначальный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.

По первоначальным данным, несчастье могло произойти еще вчера вечером, потому что тогда, как утверждается, был последний контакт с владельцем автомобиля. Мужчина перед случившимся был на охоте и ждал у леса кабанов. Почему машина скатилась с берега, пока неясно.

Помимо мужчины погибли две охотничьих собаки, которые оказались в ловушке в тонущем автомобиле.

Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Раплаского отделения полиции Рауно Кивисте сказал, что автомобиль скатился с берега на лед пруда, но лед был слишком тонок и автомобиль провалился через лед в воду.

„По следам покрышек на снегу видно, что водитель пытался выехать назад на береф, но это, к сожалению, не удалось," — сказал он.

По словам полицейского, на месте происшествия ничто не указывает на возможное преступления, а точные причины смерти мужчины установит вскрытие.

„Очень печальный и трагический несчастный случай, выражаю близким искренние соболезнования", — добавил Кивисте.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.