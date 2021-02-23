ФОТО | Трагедия на охоте: автомобиль провалился в пруд, погибли мужчина и две собаки(43)
Утром около 10 часов обнаружили, что в Рапламаа поблизости от деревни Хейда автомобиль провалился в пруд.
Утром около 10 часов обнаружили, что в Рапламаа поблизости от деревни Хейда автомобиль провалился в пруд.
Речь идет об уединенном месте, и водоем, куда провалилась машина, расположен между рекой Кейла и лесом. Первоначальный осмотр спасателей показал, что в машине находится погибший мужчина.
По первоначальным данным, несчастье могло произойти еще вчера вечером, потому что тогда, как утверждается, был последний контакт с владельцем автомобиля. Мужчина перед случившимся был на охоте и ждал у леса кабанов. Почему машина скатилась с берега, пока неясно.
Помимо мужчины погибли две охотничьих собаки, которые оказались в ловушке в тонущем автомобиле.
Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Раплаского отделения полиции Рауно Кивисте сказал, что автомобиль скатился с берега на лед пруда, но лед был слишком тонок и автомобиль провалился через лед в воду.
„По следам покрышек на снегу видно, что водитель пытался выехать назад на береф, но это, к сожалению, не удалось," — сказал он.
По словам полицейского, на месте происшествия ничто не указывает на возможное преступления, а точные причины смерти мужчины установит вскрытие.
„Очень печальный и трагический несчастный случай, выражаю близким искренние соболезнования", — добавил Кивисте.
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