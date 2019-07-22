22.07.2019, 16:09
ФОТО: Торговый центр Nautica эвакуировали
Сегодня около 15 часов посетителей торгового центра Nautica попросили срочно покинуть здание.
Сегодня около 15 часов посетителей торгового центра Nautica попросили срочно покинуть здание.
После этого центр был закрыт около 45 минут. По словам представителя Capfield, которой принадлежит Nautica, проблема не была напрямую связана с торговым центром. ”Мы получили сообщение о том, что нарушения были по всей округе”, — сказал он Delfi. По его словам, речь идет о перебоях в электроснабжении.
В полиции и Спасательном департаменте сказали, что им об инциденте сообщений не поступало.
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