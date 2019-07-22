ФОТО: Торговый центр Nautica эвакуировали

После этого центр был закрыт около 45 минут. По словам представителя Capfield, которой принадлежит Nautica, проблема не была напрямую связана с торговым центром. ”Мы получили сообщение о том, что нарушения были по всей округе”, — сказал он Delfi. По его словам, речь идет о перебоях в электроснабжении.

В полиции и Спасательном департаменте сказали, что им об инциденте сообщений не поступало.