22.07.2019, 16:09

ФОТО: Торговый центр Nautica эвакуировали


rus.delfi.ee
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Nautica keskusest evakueeriti inimesed Foto: Andres Putting

Сегодня около 15 часов посетителей торгового центра Nautica попросили срочно покинуть здание.

После этого центр был закрыт около 45 минут. По словам представителя Capfield, которой принадлежит Nautica, проблема не была напрямую связана с торговым центром. ”Мы получили сообщение о том, что нарушения были по всей округе”, — сказал он Delfi. По его словам, речь идет о перебоях в электроснабжении.

В полиции и Спасательном департаменте сказали, что им об инциденте сообщений не поступало.

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