ФОТО | Торговые центры Виру и Кристийне получили угрозы взрывом

Угрозы поступили почти одновременно. Полиция не уточнила, сделаны угрозы были одним и тем же лицом или разными людьми.

"Звучали сигналы сирены, людей просили покинуть здание", — рассказал посетитель центра Кристийне. По его словам, паники не было.

Некоторое время автобусы не въезжали в Вируский терминал, а делали остановку возле Почтамта.

Примерно в 21 час проверка помещений в Виру кескус завершилась, саперы ничего подозрительного не нашли. Покупателям и работникам разрешили вернуться в здание.

В последний раз волна угроз таллиннским торговым центрам была весной прошлого года: 31 марта угрожали взрывом бомбы центрам Виру, Кристийне, Рокка-аль-Маре и Арсенал. На следующий день аналогичные угрозы получили центр Наутика и еще раз Виру. Сообщения с угрозами пришли по электронной почте. Еще через месяц угрожали уже центру Юлемисте. Как сообщила полиция, в последнем случае это было дело рук школьника.