ФОТО | Торговые центры Виру и Кристийне получили угрозы взрывом. Людей эвакуируют

Угрозы поступили почти одновременно. Читатели сообщили Delfi, что посетителей эвакуируют, рядом с центрами много автомобилей спасателей и полиции.

"Звучали сигналы сирены, людей просили покинуть здание", — рассказал посетитель центра Кристийне. По его словам, паники не было.

По состоянию на 19.45 эвакуация людей еще продолжалась.

В последний раз волна угроз таллиннским торговым центрам была весной прошлого года: 31 марта угрожали взрывом бомбы центрам Виру, Кристийне, Рокка-аль-Маре и Арсенал. На следующий день аналогичные угрозы получили центр Наутика и еще раз Виру. Сообщения с угрозами пришли по электронной почте. Еще через месяц угрожали уже центру Юлемисте. Как сообщила полиция, в последнем случае это было дело рук школьника.