31.03.2019, 11:26

ФОТО: Таллиннский торговый центр Viru эвакуировали из-за угрозы взрыва

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 18 pilti
Foto: Rauno Volmar

Сегодня чуть раньше 11 часов поступило предупреждение о взрыве в таллиннском торговом центре Viru.

Охраняющая здание охранная фирма G4S эвакуировала людей из здания.

На месте находятся саперы, которые проверяют здание.

Ekspress Meedia


Ekspress Meedia


Ekspress Meedia


Ekspress Meedia
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