ФОТО: Таллиннский торговый центр Viru эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сегодня чуть раньше 11 часов поступило предупреждение о взрыве в таллиннском торговом центре Viru.
Охраняющая здание охранная фирма G4S эвакуировала людей из здания.
На месте находятся саперы, которые проверяют здание.
Сегодня чуть раньше 11 часов поступило предупреждение о взрыве в таллиннском торговом центре Viru.
Охраняющая здание охранная фирма G4S эвакуировала людей из здания.
На месте находятся саперы, которые проверяют здание.
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