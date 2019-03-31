31.03.2019, 11:26
ФОТО: Таллиннский торговый центр Viru эвакуировали из-за угрозы взрыва(23)
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Сегодня чуть раньше 11 часов поступило предупреждение о взрыве в таллиннском торговом центре Viru.
Сегодня чуть раньше 11 часов поступило предупреждение о взрыве в таллиннском торговом центре Viru.
Охраняющая здание охранная фирма G4S эвакуировала людей из здания. На место выехали саперы, которые проверили здание. В 12:45 в Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что бомбы не обнаружили. Центр теперь снова открыт.
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