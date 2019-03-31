ФОТО: Таллиннский торговый центр Viru эвакуировали из-за угрозы взрыва

Охраняющая здание охранная фирма G4S эвакуировала людей из здания. На место выехали саперы, которые проверили здание. В 12:45 в Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что бомбы не обнаружили. Центр теперь снова открыт.

Ekspress Meedia





Ekspress Meedia





Ekspress Meedia



