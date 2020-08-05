ФОТО | Таксист помог задержать пьяного в стельку водителя

"Сегодня вечером в 19.30 внимательный таксист сообщил в Центр тревоги, что в Таллинне на заправке на Пярнуском шоссе находится автомобиль Volvo, в котором сидит, по всей видимости, нетрезвая компания, включая и водителя", — сообщил патрульный полицейский Ляэне-Харьюского отделения Марко Кисленко.

Еще до того, как таксист успел передать в Центр тревоги информацию, автомобиль Volvo сорвался с места и взял курс на бульвар Вабадузе. Водитель такси последовал за ним. При красном свете одного из светофоров таксисту удалось блокировать дорогу нетрезвому водителю.

"В это время на место подоспели и полицейские, на глазах которых водитель Volvo пытался вырваться из "западни" и уехать. Стражи порядка вытащили водителя из-за руля, установили у него тяжелую степень опьянения, задержали как подозреваемого в совершении преступления и доставили в арестный дом", — пояснил Кисленко.

По словам полицейского, внимание общества к представляющим опасность водителям стало практически повседневным явлением и заслуживает всяческой благодарности.

Кисленко подчеркнул: если у вас на глазах человек пытается сесть за руль, то самым простым будет забрать у него ключи, заблокировать ему путь или предложить самому его подвезти. "Если вы не хотите или не осмеливаетесь вмешаться, то нужно о таком опасном водителе дать знать полиции", — напомнил правоохранитель.