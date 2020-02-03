ФОТО | Такого тайника вы еще не видели! В Эстонию в виде досок везли десятки тысяч пачек сигарет

При проведении таможенного досмотра в перемещаемых в Эстонию пиломатериалах обнаружены тайники. В 3700 еловых досках механическим способом сделаны специальные скрытые полости. При взломе доски в каждой полости обнаружены пачки сигарет, произведенных в Республике Беларусь.

"Не все перемещаемые в партии доски имели тайники, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - В каждом обнаруженном тайнике поместилось по 2 блока сигарет. Тайник - «хитрый», и по задумке, и по исполнению".

По факту незаконного перемещения табачных изделий в крупном размере возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.