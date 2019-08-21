ФОТО | Суд вынес Харону Дикаеву суровый приговор

Харьюский уездный суд в среду признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы, как и требовал прокурор Вахур Верте. Об этом сообщает rus.err.ee.
В рамках этого дела, следствие по которому шло более трех лет, обвинения были предъявлены 13 лицам, пятеро из них в группировке не состояли, но своими действиями помогали ее членам совершать преступления.
Часть обвиняемых пошла на сделку со следствием и была осуждена еще в 2017 году, часть узнала свои приговоры 21 августа, которые пока в законную силу не вступили, и могут быть обжалованы в Таллиннском окружном суде.
По данным обвинения, на счету группировки самые разные преступления — от налогового мошенничества до незаконного оборота наркотиков.
Дикаев с середины 90-х находился в поле зрения полиции, был под следствием (в том числе по подозрению в организации убийства издателя газеты "Эстония" Виталия Хаитова), но избегал серьезных наказаний.
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