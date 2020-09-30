ФОТО: Суд оправдал Оливера Крууда по двум эпизодам и признал виновным по одному

Суд назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с испытательным сроком в два года и восемь месяцев. Также он должен уплатить штраф в размере 876 евро. Что касается той части обвинения, по которой Крууда был оправдан, государство должно частично возместить процессуальные расходы в размере 62 000 евро.

Решение еще не вступило в силу и его можно обжаловать в течение 15 дней.