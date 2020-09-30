ФОТО: Суд оправдал Оливера Крууда по двум эпизодам и признал виновным по одному(4)
Сегодня Харьюский уездный суд признал бывшего молочного магната Оливера Крууда невиновным мошенничестве с налогом с оборота и предоставлении ложных данных. При этом Крууда был признан виновным по эпизоду, который касался вывода из концерна Tere средств для использования в личных целях.
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