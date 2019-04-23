ФОТО | Страшная поножовщина в Ласнамяэ: один человек погиб, двое пострадали(31)
В Ласнамяэ на улице Анни в воскресенье зарезали 28-летнего мужчину.
В Ласнамяэ на улице Анни в воскресенье зарезали 28-летнего мужчину.
В воскресенье около 11 часов полиция получила сообщение о поножовщине в одной из квартир на улице Анни, где 35-летний мужчина ударил ножом 28-летнего мужчину, 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину.
28-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте.
31-летняя женщина и 34-летний мужчина были доставлены в больницу.
Полиция задержала на месте в качестве подозреваемого 35-летнего мужчину.
Фотография с места событий была опубликована в группе Ищу совета на Facebook.
В социальных сетях распространяется написанный близкими погибшего пост, согласно которому мужчина пытался защитить находившихся в квартире женщину и ребенка.
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