ФОТО | Страшная поножовщина в Ласнамяэ: один человек погиб, двое пострадали

В воскресенье около 11 часов полиция получила сообщение о поножовщине в одной из квартир на улице Анни, где 35-летний мужчина ударил ножом 28-летнего мужчину, 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину.

28-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте.

31-летняя женщина и 34-летний мужчина были доставлены в больницу.

Полиция задержала на месте в качестве подозреваемого 35-летнего мужчину.

Фотография с места событий была опубликована в группе Ищу совета на Facebook.

В социальных сетях распространяется написанный близкими погибшего пост, согласно которому мужчина пытался защитить находившихся в квартире женщину и ребенка.