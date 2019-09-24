ФОТО | Страшная авария на шоссе Таллинн-Пярну: в результате столкновения загорелись фура и легковушка, погиб человек

Сообщение об аварии в Центр тревоги поступило примерно в 1:30. По первоначальным данным, ехавший в сторону Пярну автомобиль Ford совершал обгон впереди движущегося автомобиля и столкнулся с грузовиком DAF, который ехал в сторону Таллинна.

В результате столкновения машины загорелись. За рулем грузовика находился 57-летний мужчина, он был трезв. В сгоревшем Ford было найдено тело человека, его личность пока не установлена.

Дополняется.