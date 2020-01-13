13.01.2020, 17:30

ФОТО | Столкнулись три автомобиля: больше всего пострадал невиновный


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Viljandis põrkasid kokku kolm autot Foto: Kenno Soo

В понедельник рано утром в Вильянди на улице Уку произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей: Ford, Hyundai и Nissan.

По предварительным данным, Hyundai двигался по главной дороге, в это время с парковки центра UKU выезжал Ford. Машины столкнулись, в результате чего Hyundai отбросило на припаркованный внедорожник Nissan.

Больше всего в этой аварии пострадал Hyundai. Прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели водителя, который отделался лишь испугом. Все водители были трезвы и имели права.

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