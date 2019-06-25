ФОТО | Столкновение на Лаагна теэ: водителя одной машины пришлось вырезать

Сегодня во второй половине дня полиции сообщили о ДТП на Лаагна теэ. Находившихся в одной из машин людей доставили в больницу.
Информация об аварии пришла в 17.20. Находившиеся в одной из машин люди получили травмы, а водителя автомобиля прошлось вырезать из кузова с помощью спасателей.
По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости.
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