ФОТО | Столкновение на Лаагна теэ: водителя одной машины пришлось вырезать

rus.delfi.ee EST 54

POLITSEI

Сегодня во второй половине дня полиции сообщили о ДТП на Лаагна теэ. Находившихся в одной из машин людей доставили в больницу.