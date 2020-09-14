14.09.2020, 12:37

ФОТО | Столичный торговый центр Viru Keskus был эвакуирован

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ФОТО | Столичный торговый центр Viru Keskus был эвакуирован
Delfi lugeja

14 сентября в 10:55 — 11:06 в торговом центре Viru Keskus в Таллинне прошли учения по эвакуации, целью которых была проверка того, насколько персонал готов к проведению реальной эвакуации в случае пожара.

Торговый центр сообщил, что учения прошли успешно, а также поблагодарил всех невольно участвовавших за понимание.

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