ФОТО | Столичный торговый центр Viru Keskus был эвакуирован

14 сентября в 10:55 — 11:06 в торговом центре Viru Keskus в Таллинне прошли учения по эвакуации, целью которых была проверка того, насколько персонал готов к проведению реальной эвакуации в случае пожара.
Торговый центр сообщил, что учения прошли успешно, а также поблагодарил всех невольно участвовавших за понимание.
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