ФОТО | Столичный наркоторговец отправился за решетку: объемы найденного в его тайниках наркотика впечатляют

Полицейские бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции задержали Калашникова в феврале прошлого года. Мужчина привозил в Эстонию фентанил для продажи.

Roman Kalashnikov mõisteti 17 aastaks vangi. Keskkriminaalpolitsei

При его задержании в тайниках было найдено 400 граммов смеси карфентанила и метадона. Такого количества наркотика достаточно, чтобы вызвать наркоопьянение у 200 000 тысяч человек, то есть у половины жителей Таллинна. Кроме этого, в тайниках были найдены и другие наркотические вещества.

Roman Kalashnikov mõisteti 17 aastaks vangi. Keskkriminaalpolitsei

Карфентанил — это очень тяжелый наркотик, вызывавший много передозировок. Это вещество предназначено для использования в качестве транквилизатора для усыпления крупных животных, например, слонов, но не для человека. Малейшая ошибка может стоит жизни.

Полиция отмечает, что фентанил на улицах стал малодоступен после того, как Центральная криминальная полиции задержала в 2016 и 2017 года Юрия Воробья и братьев Кярбергов, которые являлись основными распространителями фентанила в Эстонии, также полицейские обнаружили в Харьюмаа лабораторию по производству фентанила. Вскоре после этого уменьшилось и число передозировок и смертей от передозировок.

Roman Kalashnikov mõisteti 17 aastaks vangi. Keskkriminaalpolitsei

Но спрос на тяжелые наркотики никуда не пропал и многие преступники пытались доставить на рынок фентанил либо изготовить вещество самостоятельно. Центральная криминальная полиция отмечает, что ежедневно работает во имя того, чтобы эти попытки проваливались, а наркодельцы попадали в тюрьму.

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