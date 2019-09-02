ФОТО | Спасителем женщины стал полицейский пес Ведур

Информация об ушедшей в лес и не вернувшейся женщине поступила полиции в 21.20. К несчастью, зарядка ее телефона почти села, и женщина успела лишь довольно невнятно сообщить полиции, откуда она зашла в лес и какие приметы видит на природе вокруг себя.

Среди сил, отправленных на поиски заблудившейся, был и полицейский пес Ведур. В сотрудничестве со знающими местность жителями удалось определить примерное местонахождение женщины.

Полицейский пес Ведур с самой опушки взял след и двинулся в глубь леса. Всего лишь через полчаса поиски были завершены на позитивной ноте - собака нашла заблудившуюся женщину. С ней было всё в порядке. Она поблагодарила всех участников поиска, особенно Ведура и его проводника.