07.12.2020, 14:35

ФОТО: Спасатели помогли раненой утке


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ФОТО: Спасатели помогли раненой утке
Lõuna päästekeskus

Вчера спасатели Лыунаского центра спасения передали приюту нуждающуюся в помощи птицу.

В воскресенье днем поступило сообщение о раненой утке на улице Нурме в Валга. Спасатели выехали на место, поместили птицу в клетку и дождались работников приюта.

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