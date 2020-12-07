07.12.2020, 14:35
ФОТО: Спасатели помогли раненой утке
Вчера спасатели Лыунаского центра спасения передали приюту нуждающуюся в помощи птицу.
Вчера спасатели Лыунаского центра спасения передали приюту нуждающуюся в помощи птицу.
В воскресенье днем поступило сообщение о раненой утке на улице Нурме в Валга. Спасатели выехали на место, поместили птицу в клетку и дождались работников приюта.
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