ФОТО | Спасатели по ломкому льду вывели на берег 10-летнего мальчика

Выяснилось, что 10-летние мальчики вышли на лед под мостом Кроонуайа. Хотя к моменту приезда спасателей один из мальчиков уже вернулся на берег, второй по-прежнему находится на льду.

Спасатели дали указания ребенку не двигаться, так как лед на реке может быть хрупким. Затем они двинулись к мальчику, причем под некоторыми даже лед провалился. Ребенка доставили на берег живым и невредимым.

Спасатели обращаются к родителям: напомните своим детям, что играть на льду Эмайыги небезопасно.