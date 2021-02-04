04.02.2021, 20:03
ФОТО | Спасатели по ломкому льду вывели на берег 10-летнего мальчика
В четверг вечером внимательный житель Тарту сообщил спасателям о двух детях, которые вышли на лед реки Эмайыги.
В четверг вечером внимательный житель Тарту сообщил спасателям о двух детях, которые вышли на лед реки Эмайыги.
Выяснилось, что 10-летние мальчики вышли на лед под мостом Кроонуайа. Хотя к моменту приезда спасателей один из мальчиков уже вернулся на берег, второй по-прежнему находится на льду.
Спасатели дали указания ребенку не двигаться, так как лед на реке может быть хрупким. Затем они двинулись к мальчику, причем под некоторыми даже лед провалился. Ребенка доставили на берег живым и невредимым.
Спасатели обращаются к родителям: напомните своим детям, что играть на льду Эмайыги небезопасно.
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