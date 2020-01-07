ФОТО | Сотрудники охранной фирмы задержали в Таллинне севшего за руль нетрезвого дебошира

Шестого января в 01:12 патрулям охранного предприятия G4S поступил вызов из казино, находящегося в Таллинне в районе Ласнамяэ. Причиной вызова стали нетрезвые мужчины, едва не подравшиеся перед казино.

Прибывшие на место происшествия через несколько минут охранники вмешались в ситуацию и пресекли драку. Мужчины ушли, а охранники зашли в казино, чтобы зарегистрировать данные о вызове. Когда спустя несколько минут они вышли на улицу, то заметили, как один из нарушителей порядка сел за руль и уже успел поцарапать свой автомобиль.

Охранники подошли к машине и попросили заглушить мотор, поскольку у водителя имелись явные признаки опьянения, от него пахло алкоголем. Пока один охранник разговаривал с водителем, другой информировал об инциденте полицию.

Водитель пообещал припарковать автомобиль, однако вместо этого уехал. Охранники сообщили об этом полиции и поехали за машиной нарушителя. Примерно через километр нетрезвый водитель остановился, и патрулям G4S удалось преградить ему путь двумя своими автомобилями. С разрешения полиции охранники задержали водителя и стали ждать стражей порядка, которые прибыли через несколько минут.

Полицейские установили, что мужчина употреблял алкоголь. Поскольку у него были замечены и признаки наркотического опьянения, его доставили на дополнительную экспертизу, а после этого – домой трезветь.