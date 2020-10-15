ФОТО | Сорванные штормом солнечные панели пробили крышу автомобиля

”Во время шторма на здания часто падают сломанные деревья, а в садах поднимаются в воздух незакрепленные предметы, например батуты. На этот раз, однако, бушевавшие в середине сентября ураганы, причинили особенно большой ущерб автомобилям”, — отметила руководитель отдела по рассмотрению ущерба при страховании имущества Salva Kindlustus Карен Соосалу.

Прежде всего, ущерб причиняют падающие на автомобили крупные ветви или даже целые деревья. Необычным, впрочем, можно считать случай на Сааремаа, когда ураганный ветер сбил с крыши здания множество панелей солнечных батарей, которые, в свою очередь, упали на припаркованные рядом с домом автомобили. Одна из панелей упала особенно неудачно, пробив в крыше машины большую дыру.

Salva Kindlustus

”Причиненный автомобилю ущерб оценивается примерно в 6000 евро, но ущерб, нанесенный зданию и солнечным батареям, еще больше. Его точный размер в настоящее время неизвестен”, — пояснила Соосалу, добавив, что от штормовых ветров не защищены и более крупная техника. Например, в Харьюмаа сломавшееся дерево, упавшее на стоявший рядом экскаватор, привело к ущербу в тысячи евро.

Соосалу пояснила, что во время шторма наибольший ущерб обычно возникает, если упавшее дерево повреждает крышу здания, а владелец не сразу об этом узнает. ”В Salva было немало случаев, когда на крышу дачи падало дерево, но хозяин обнаруживал это лишь через несколько дней или даже недель. Тем временем через поврежденную крышу проникает дождевая вода, также способная причинить серьезный ущерб. Поэтому после сильных штормов всегда стоит проверять свое имущество или договориться об этом с соседями”, — сказал Соосалу.

В общей сложности в сентябре Salva возместила своим клиентам ущерб в размере около миллиона евро. В рамках жилищного страхования частным лицам было выплачено 160 000 евро. В рамках дорожного страхования возместили 350 000 евро, а по страхованию каско — 255 000 евро. В течение этого года компания Salva возместила ущербов в общей сложности почти на 7,9 миллиона евро.