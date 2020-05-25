ФОТО | Собака упала в колодец, на помощь пришли спасатели

В 10:48 понадобилась помощь спасателей, чтобы переправить утку с 14 утятами с двора Пярнуского полицейского участка к реке. Утиная семья не могла перебраться через бетонное ограждение, поэтому им нужна была помощь спасателей, чтобы попасть к воде.

В 15:42 поступило сообщение, что собака упала в колодец и не может оттуда выбраться. В колодце был низкий уровень воды, он находился на пустом участке и его крышка истлела. В 15:50 спасатели уже помогли псу выбраться наружу.

Foto: Pärnu päästekomando