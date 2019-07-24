ФОТО: Смотрите, как теперь выглядит сгоревший ангар в Маарду
Вчера в Маарду горел ангар. Там находились цистерны с различными растворителями, используемых в промышленности. В ходе пожара цистерны взрывались, а ангар был полностью разрушен.
Вчера в Маарду горел ангар. Там находились цистерны с различными растворителями, используемых в промышленности. В ходе пожара цистерны взрывались, а ангар был полностью разрушен.
В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао. Сообщение поступило в 11:57. Дым был виден даже в Мустамяэ.
Из здания эвакуировали людей. 45-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами.
Приехало 17 единиц техники. На месте присутствовал и специальный отряд по борьбе с химическими загрязнением, который регулярно отслеживал наличие радиации в воздухе. Однако опасности обнаружено не было.
Пожар потушили в 19:36. Причина возникновения пожара выясняется.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Меркель призналась о своем здоровье после странных приступов
Рой Джонс: «Не позволяйте другим пользоваться вашими слабостями»
Итальянский пенсионер рассказал о поездке в Россию на велосипеде
Федерация бокса России проведет расследование смерти Дадашева