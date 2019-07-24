ФОТО: Смотрите, как теперь выглядит сгоревший ангар в Маарду

В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао. Сообщение поступило в 11:57. Дым был виден даже в Мустамяэ.

Foto: Jaanus Lensment

Из здания эвакуировали людей. 45-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами.

Приехало 17 единиц техники. На месте присутствовал и специальный отряд по борьбе с химическими загрязнением, который регулярно отслеживал наличие радиации в воздухе. Однако опасности обнаружено не было.

Пожар потушили в 19:36. Причина возникновения пожара выясняется.