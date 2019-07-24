ФОТО: Смотрите, как теперь выглядит сгоревший ангар в Маарду

Вчера в Маарду горел ангар. Там находились цистерны с различными растворителями, используемых в промышленности. В ходе пожара цистерны взрывались, а ангар был полностью разрушен.
В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао. Сообщение поступило в 11:57. Дым был виден даже в Мустамяэ.
Из здания эвакуировали людей. 45-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами.
Приехало 17 единиц техники. На месте присутствовал и специальный отряд по борьбе с химическими загрязнением, который регулярно отслеживал наличие радиации в воздухе. Однако опасности обнаружено не было.
Пожар потушили в 19:36. Причина возникновения пожара выясняется.
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