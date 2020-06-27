27.06.2020, 13:20

ФОТО | Смотрите, как пожарные боролись с обширным ландшафтным пожаром в Ания


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Maastikupõleng Anija vallas Foto: Kiur Kaasik

Вчера пожарные около 23:00 потушили обширный ландшафтный пожар в волости Ания (Харьюский уезд) вблизи села Пиллепалу.

Так как очагов было много, то спасателям сложно было взять огонь под контроль. В какой-то момент линия огня растянулась на 900 метров.

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