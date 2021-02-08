ФОТО | Смертельные гонки на Лаагна теэ: Иса Халилов и Вячеслав Калашников предстали перед судом

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Трагическое ДТП

Вечером 20 июня 2020 года в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.

Авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний Иса Халилов, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. Водитель Ford позже скончался в больнице. Травмы различной тяжести получили пять человек.

Позже был установлен еще один участник событий — водитель желтого автомобиля Chevrolet Camaro (Вячеслав Калашников), который перед аварией гнал вместе с участвовавшей в ДТП машиной Халилова.

Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что водители BMW и Chevrolet беседовали друг с другом в Старом городе, после чего выехали через город на Лаагна теэ, где произошла авария. По ходу движения стиль вождения обоих автомобилей был агрессивным, машины ехали гораздо быстрее потока.