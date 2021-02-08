08.02.2021, 10:15

ФОТО | Смертельные гонки на Лаагна теэ: Халилов частично признал вину. Калашников с обвинением не согласен

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Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 10 часов в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по делу об аварии на Лаагна теэ, в результате которой погибли два и пострадали четыре человека. Обвиняемые — Иса Халилов и Вячеслав Калашников.

Перед тем, как судья зачитал обвинение, Халилов изъявил желание попросить у потерпевших прощения, на что судья сказал, что никого из потерпевших в зале нет, поэтому в обращении нет смысла.

Халилов признал себя виновным частично. На просьбу судьи уточнить, что это значит, он ответил: ”В том, что в этой аварии была моя вина, в том, что я превысил скорость”.

То, на ком в таком случае лежит вторая часть вины, Халилов обещал объяснить позже.

”Признаю, что превысил скорость. Но в аварии я не участвовал, в этом я своей вины не признаю”, — ответил на вопрос судьи Калашников.

”Вы понимаете, что дело сейчас не в превышении скорости? В аварии вы себя виновным не признаете?”

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”Нет”.

Защитник Калашникова отметил, что его подзащитному несколько раз меняли статью и нынешнее обвинение не соответствует тому, что ему раньше было предъявлено. Кроме того, непонятно, каким образом оценивать поведение Калашникова, если точно установлено, что Калашников в аварии не участвовал и таким образом не совершал ее.

”Если посмотреть на последнюю версию обвинения, то Калашникому инкриминируют самостоятельную вину. Это означает, что он действовал самостоятельно. Представим на секунду, что Халилова и BMW в этом деле нет. Произошла бы тогда авария? Точно нет. Во-вторых, эта версия или гипотеза прокуратуры означает, что все машины, которые в тот момент на Лаагна теэ превысили скорость, имеют самостоятельную вину? Превысили скорость, но в аварии не участвовали? Более подробно поговорим об этом в ходе прений”, — сказал защитник и добавил, что Калашников с обвинением не согласен.

Новость дополняется.

Трагическое ДТП

Вечером 20 июня 2020 года в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.

Авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний Иса Халилов, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. Водитель Ford позже скончался в больнице. Травмы различной тяжести получили пять человек.

Позже был установлен еще один участник событий — водитель желтого автомобиля Chevrolet Camaro (Вячеслав Калашников), который перед аварией гнал вместе с участвовавшей в ДТП машиной Халилова.

Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что водители BMW и Chevrolet беседовали друг с другом в Старом городе, после чего выехали через город на Лаагна теэ, где произошла авария. По ходу движения стиль вождения обоих автомобилей был агрессивным, машины ехали гораздо быстрее потока.

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