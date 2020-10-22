ФОТО | Смерть на производстве: на работника упала металлическая конструкция

21 октября в 9 часов утра Центр тревоги получил сообщение, что на производственном предприятии в волости Вильянди произошел тяжелый несчастный случай, где на 53-летнего мужчину упала металлическая конструкция.
Мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Детали случившегося выяснят в ходе уголовного делопроизводства.
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