22.10.2020, 10:57

ФОТО | Смерть на производстве: на работника упала металлическая конструкция

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Viljandimaal sai hukkus tööõnnetuses inimene
Galerii: 7 pilti
Viljandimaal sai hukkus tööõnnetuses inimene Foto: Kenno Soo

21 октября в 9 часов утра Центр тревоги получил сообщение, что на производственном предприятии в волости Вильянди произошел тяжелый несчастный случай, где на 53-летнего мужчину упала металлическая конструкция.

Мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Детали случившегося выяснят в ходе уголовного делопроизводства.

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