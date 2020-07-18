ФОТО: Служебный пес менее чем за час нашел пропавшую в лесу пожилую женщину

В пятницу вечером полиция получила сообщение о том, что в деревне Каагвере в Тартумаа пожилая женщина, имеющая проблемы с памятью, отправилась в лес и не вернулась.

"Полицейский пес Рики не дал усомниться в своих силах и нашел нуждающуюся в помощи женщину менее чем за час, — написали представители Лыунаской префектуры в социальных сетях. — Хотя с момента изсчезновения женщины прошло уже семь часов, в этой части леса, к счастью, посторонние люди побывать не успели, поэтому собаке ничего не мешало и она могла идти прямо по следу пропавшей. Кстати, для Рикии это первые поиски человека”.