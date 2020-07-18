18.07.2020, 13:32
ФОТО: Словно в кино! В Пярну у причала загореля катер
Сегодня в 12:30 в Пярну загорелся один из стоявших у причала катеров.
Сегодня в 12:30 в Пярну загорелся один из стоявших у причала катеров.
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