18.07.2020, 13:32

ФОТО: Словно в кино! В Пярну у причала загореля катер

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Galerii: 4 pilti
Pärnus süttis kaater Foto: Delfi lugeja

Сегодня в 12:30 в Пярну загорелся один из стоявших у причала катеров.

Смотрите фото!

Новость будет дополнена как только поступит дополнительная информация.

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