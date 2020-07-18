ФОТО: Словно в кино! В Пярну у причала загореля катер

18.07.2020, 13:32ФОТО: Словно в кино! В Пярну у причала загореля катер (1) rus.delfi.ee EST Galerii: 4 pilti Pärnus süttis kaater Foto: Delfi lugeja Сегодня в 12:30 в Пярну загорелся один из стоявших у причала катеров. Смотрите фото! Новость будет дополнена как только поступит дополнительная информация. Подписаться Share Tweet Читайте также: Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти Детей нашли рядом с умершими родителями в Москве Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
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