ФОТО: Словно в кино! В Пярну у причала полыхал катер

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Выяснилось, что люди катались на катере по реке, когда заметили, что из отсека двигателя идет дым. Им удалось благополучно причалить к берегу. Люди в результате случившегося не пострадали, чего нельзя сказать о плавсредстве.

Возгорание было ликвидировано в 13:34.