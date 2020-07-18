ФОТО: Словно в кино! В Пярну у причала полыхал катер

Сегодня в 12:30 в Пярну у причала горел катер.
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Выяснилось, что люди катались на катере по реке, когда заметили, что из отсека двигателя идет дым. Им удалось благополучно причалить к берегу. Люди в результате случившегося не пострадали, чего нельзя сказать о плавсредстве.
Возгорание было ликвидировано в 13:34.
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