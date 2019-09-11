ФОТО: Следственные мероприятия КаПо в многоквартирном доме в Ыйсмяэ закончились. Людей пустили домой

К настоящему моменту КаПо прекратила следственные мероприятия в многоквартирном доме в Ыйсмяэ и люди могут вернуться в свои квартиры.

Процессуальные действия начались вчера днем и продолжались до сегодняшнего утра. По сообщению КаПо, инцидент связан с незаконным обращением со взрывчатым веществом.

В одной из квартир дома были найдены различные связанные со взрывчаткой предметы. Как сообщил руководитель бюро КаПо Тыну Мийлвеэ, опасные предметы доставлены из многоквартирного дома в безопасное место. «К сожалению, связанные со взрывчатыми веществами следственные действия нужно проводить крайне аккуратно, что иногда означает длинные часы работы и некоторые неудобства для людей», - пояснил он. Он отметил, что к настоящему моменту опасность ликвидирована.

По факту случившегося возбуждено уголовно дело. Один из жителей дома задержан. Также проверяется возможная причастность к делу других жильцов.

По словам прокурора Энели Лауритс, держать взрывчатые вещества в многоквартирном доме крайне опасно и прокуратура относится к таким преступлениям очень серьезно.

КаПо напоминает, что в случае подозрения в незаконном обращении со взрывчатым веществом (например, если вам известно, что кто-то нашел где-то снаряд и т. д.) следует незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно транспортировать взрывчатое устройство.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, социальному отделу районной управы вчера удалось дозвониться до большинства владельцев квартир. Большая часть жильцов нашла ночлег у друзей или родственников и в итоге в размещении нуждалась одна семья и одна женщина. Также некоторым потребовался транспорт, который им и предоставили.