11.09.2019, 09:30

ФОТО: Следственные мероприятия КаПо в многоквартирном доме в Ыйсмяэ. Что же произошло?

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rus.delfi.ee
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Galerii: 17 pilti
Foto: Tiit Blaat

По словам пресс-секретаря Полиции безопасности (КаПо), пока невозможно сказать, когда закончатся связанные со взрывчатыми веществами процессуальные действия в доме на Ыйсмяэ теэ, 64. Само здание по-прежнему огорожено лентой.

”Последняя информация процессуальные действия продолжаются”, — сказал Delfi пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп сегодня утром. Он выразил надежду, что люди скоро смогут вернуться в свои квартиры, но ничего конкретного обещать пока нельзя.

Старейшина Хаабести Андре Ханимяги сказал Delfi, что дом по-прежнему обнесен полицейской лентой и один подъезд, то есть 35 квартир, эвакуированы.

По словам фотографа Delfi, на месте все спокойно. В 09.05 он сообщил, что некоторых людей стали пускать обратно в дом.

Вчера один из жителей дома отметил, что один мальчик из его подъезда якобы нашел в лесу ”какую-то вещь” и принес ее домой. По словам местных, скорее всего, речь идет о гранате.

По словам Ханимяги, социальному отделу районной управы вчера удалось дозвониться до большинства владельцев квартир. Большая часть жильцов нашла ночлег у друзей или родственников и в итоге в размещении нуждалась одна семья и одна женщина. Также некоторым потребовался транспорт, который им и предоставили.

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