ФОТО | Скандально известный бизнесмен предстал перед судом(9)
Харьюский уездный суд обсудил сегодня предъявленное Меэлису Лао обвинение в необоснованном лишении свободы.
Харьюский уездный суд обсудил сегодня предъявленное Меэлису Лао обвинение в необоснованном лишении свободы.
Согласно закону, безосновательное лишение другого лица свободы карается штрафом или тюремным заключением на срок до 5 лет.
Помимо Лао перед судом сегодня предстали Сийм Коссар, Марк Рауль Лаанела и Виктор Тюлюков. Коссару предъявлено аналогичное обвинение, что и Лао. Лаанела и Тюлюков обвиняются также в вымогательстве, совершенном группой лиц. По этому обвинению наказание может составить до 12 лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, в ноябре 2017 года обвиняемые удерживали 42-летнего мужчину, который неоднократно подвергался избиению, жертве и членам его семьи угрожали расправой и требовали миллион евро, сообщила Delfi пресс-секретарь прокуратуры Ольга Кивистик.
Тюлюков также обвиняется в грабеже со взломом, совершенном с угрозой оружием. Считается, что целью ограбления были наркотики. Данная статья предусматривает уже лишение свободы сроком на 15 лет.
Сам Лао сказал в мае газете Eesti Ekspress, что слухи не комментирует.
Как сообщает rus.err.ee, обвиняемый в пособничестве незаконному лишению свободы предприниматель Меэлис Лао пошел на сделку со следствием и может получить наказание в виде общественно-полезных работ.
Согласно соглашению, которое Лао заключил с прокуратурой, вместо 7 месяцев и 28 дней тюремного заключения ему придется отработать на благо государства 238 часов общественно-полезных работ.
Также на сделку со следствием пошли и другие фигуранты данного уголовного дела — 58-летний Виктор Тюлюков, 28-летний Сийм Косар и 44-летний Марк Рауль Лаанела.
Тюлюкову грозит один год тюремного заключения, Косару — 728 часов общественных работ, Лаанела — условное лишение свободы.
Харьюский уездный суд примет решение об утверждении или не утверждении соглашения 21 августа.
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